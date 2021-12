Sem vencer em casa, Vitória enfrenta Atlético-MG em Feira

Como adiantou com exclusividade o presidente Carlos Falcão, o novo técnico do Vitória já deverá assistir ao jogo de domingo, 25, no Rio de Janeiro, contra o Botafogo. Portanto, o interino Carlos Amadeu, que perdeu no último domingo para o Palmeiras, em Pituaçu, por 1 a 0, tem outra chance nesta quinta-feira, 22, às 21h, diante do Atlético Mineiro, em Feira de Santana, para mostrar que no futuro terá condições de ser efetivado no cargo.

Diante do fraco time do Palmeiras, Amadeu preferiu apostar em quatro jogadores que trabalharam com ele na base (Mateus Salustiano, José Welison, Mauri e Alan Pinheiro), além do goleiro Wilson, o zagueiro Alemão, os laterais Nino Paraíba e Juan, o volante Neto Coruja e os meia-atacantes Caio e Marquinhos. O time até que criou oportunidades, mas faltou qualidade nas conclusões e o goleiro palmeirense também esteve num noite muito feliz.

Mansur substituiu o contundido Juan na lateral-esquerda, e não foi bem contra o Palmeiras. Como o titular continua vetado, Danilo Tarracha, que no ano passado estava em campo na vitória de 3 a 2, em Feira, sobre o Atlético-PR, vai atuar. Mansur sequer foi relacionado.

Luiz Gustavo retorna à zaga, ao lado de Alemão, e Ayrton à lateral direita no lugar de Nino Paraíba. No meio, Léo Costa mostrou bom futebol no domingo e ganhou a camisa de titular. Neto Coruja, José Welison e Caio foram mantidos. No ataque, Souza cumpriu suspensão e formará dupla com Marquinhos. Recuperado de lesão, Dinei fica como opção no banco de reservas.

Baixas no Galo

Com vários desfalques por motivo de contusão, suspensão e até pedido de liberação por parte da Fifa, no caso do zagueiro argentino Otamendi, que disputará a Copa do Mundo pela seleção de seu país, o Atlético-MG não terá nesta quinta o paredão Victor, que forçou o terceiro cartão amarelo e já está liberado para se apresentar à Seleção Brasileira.

Chance para Giovanni, que terá uma sequência de quatro jogos seguidos para mostrar serviço. "Já estava sabendo dessa possibilidade e vinha trabalhando forte com o Chiquinho (treinador de goleiros) para poder dar sequência ao trabalho. Deixamos para trás a fase ruim, conseguimos duas vitórias e a tendência é continuar", avaliou Giovanni.

Além do goleiro Victor e do zagueiro Otamendi, os outros desfalques do Galo são o zagueiro Leonardo Silva, Ronaldinho Gaúcho, Guilherme, Diego Tardelli e Jô, que se recupera de contusão e também foi liberado para se apresentar à Seleção Brasileira. O lateral-direito Marcos Rocha, o zagueiro Jemerson e o lateral-esquerdo Pedro Botelho continuam em tratamento. O experiente Réver retorna à zaga do Atlético Mineiro.

