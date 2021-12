Sem três titulares, Vitória se reapresenta no Barradão

A preparação do Vitória para o confronto com o Criciúma, no próximo sábado, 23, teve início nesta terça-feira, 22, na Toca Do Leão. Depois da folga após o triunfo sobre o Santos, o elenco se reapresentou com três ausências na equipe titular.

Com um trauma no joelho, o volante Cáceres foi poupado e permaneceu no departamento médico. Já o atacante Marquinhos, também com dores no joelho - que o tirou de campo no segundo tempo última partida - reclamou de um calo no pé.

Os dois atletas serão reavaliados pelos médicos durante a semana, mas não devem ser desfalque no próximo compromisso do Leão.

O caso mais grave é do volante Marcelo. Um exame apontou lesão de grau 1 na parte posterior da coxa esquerda e foi vetado do jogo de sábado. O atleta iniciou o tratamento e a previsão de retorno é para a partida contra o Flamengo, no dia 1º de dezembro.

Treino

Para os trabalhos, o grupo de atletas foi dividido em duas partes. Enquanto os jogadores que atuaram mais e 45 minutos contra o Santos faziam um treino regenerativo na academia, os demais foram a campo sob os olhares do auxiliar Éder Bastos.

Um grupo participou de um coletivo tático, comandado por Bastos, e a outra parte realizou um treino físico.

Com 54 pontos, o Vitória ocupa a sexta posição no Campeonato Brasileiro. O time está quatro pontos distante do G-4, restando três partidas para o fim do torneio, duas delas diante da sua torcida.

adblock ativo