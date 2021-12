Sem técnico, Vitória finaliza preparação para enfrentar a Chapecoense

Após a demissão do técnico Gallo, na manhã desta sexta, o Vitória voltou ao campo de treino da Toca do Leão e finalizou os preparativos para o duelo a Chapecoense, neste sábado, às 16h, no Barradão, pela 16ª rodada do Brasileirão, 21.

O elenco foi treinado pelo assistente técnico Flávio Tanajura – o quinto a comandar o Vitória na temporada, depois de Gallo, Argel Fucks, Wesley Carvalho e do próprio Petkovic.

A atividade desta quarta, última antes do jogo, contemplou um trabalho tático para ajustar a equipe. Depois disso, o foco foi nas bolas paradas.

O time conta com o retorno de Wallace, que ficou de fora do último jogo por conta da cláusula de empréstimo do Grêmio, mas fica sem Renê Santos e David, suspensos com três cartões amarelos.

Acompanhe o clima pré-jogo e os lances em tempo real a partir das 15h30 no Portal A TARDE.

