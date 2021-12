Sem Souza e Juan, Ney comanda coletivo na Toca do Leão

Alegando problemas particulares, o atacante Souza foi liberado nesta quinta-feira, 8, para viajar ao Rio de Janeiro e não treinou com o grupo. Sem a presença do camisa 9, o técnico Ney Franco testou o time sem o homem de referência, apenas com Caio e Marquinhos na frente.

Quem ganhou a vaga do atacante foi o volante Josa, que voltou a agradar ao treinador e pode estrear no clássico de domingo, na Arena Fonte Nova. Depois, Ney retomou o esquema com três atacantes, testando Alan Pinheiro como homem de referência. O comandante manteve Josa e tirou Rodrigo Defendi, recuando Luiz Gustavo para a zaga.

O lateral-esquerdo Juan também não treinou. Com cansaço muscular, o ala foi poupado dos treinos e fez apenas trabalhos leves. Segundo os médicos do clube, Juan joga o Ba-Vi.

adblock ativo