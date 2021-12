Sem Rhayner e volantes, Vitória finaliza preparação

O Vitória treinou na manhã desta sexta-feira, 31, na Toca do Leão, e encerrou a preparação para encarar o América-MG. O duelo com o Coelho acontece neste sábado, 1, às 16h, no Barradão, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nas atividades do dia, o técnico Paulo Cézar Carpegiani comandou um treino técnico, além do tradicional recreativo. Com uma entorse no tornozelo, Willian Farias ficou em tratamento no departamento médico e não foi convocado para o duelo, assim como Arouca, com dores na coxa. Já o atacante Rhayner, que fez duas cirurgias há pouco tempo, será poupado do embate.

O zagueiro Ramon foi homenageado durante o treinamento por atingir a marca de 150 jogos com a camisa rubro-negra. Aos 23 anos, o defensor é o atleta que mais atuou entre os jogadores do elenco atual.

O comandante do Leão relacionou 23 jogadores para o confronto com o América-MG, mas faz mistério em relação ao time que vai mandar à campo. Após os trabalhos, os jogadores ficaram concentrados para o confronto com o Coelho.

