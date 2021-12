Sem renovar contrato, Marquinhos não joga mais pelo Vitória

O atacante Marquinhos, revelado na divisão de base do Vitória, não joga mais pelo clube na temporada. Ele entrou em campo pela última vez no empate de 1 a 1, ante o Botafogo no domingo. O atleta, que tem contrato até 30 de junho, decidiu não renovar e está de malas prontas. Ele já havia antecipado sua saída após o jogo contra o Palmeiras, ainda na 5 ª rodada do Brasileiro.

Marquinhos jogou seis vezes neste ano pelo Leão e acertou com a diretoria do clube para não jogar contra o Goiás, na quarta-feira, 28, no Serra Dourada. Caso entrasse em campo, o atacante não poderia mais defender nenhum outro clube da Série A na temporada, já que CBF só permite que um jogador atue por até seis partidas na competição para se transferir.

Dentre os possíveis destinos do atleta, está a dupla mineira Cruzeiro e Atlético-MG, além de Vasco e Internacional. Porém, nenhum clube brasileiro efetivou uma proposta. Até o momento, a única oferta que o jogador recebeu foi de um clube do Catar.

Como só volta a jogar após o Mundial, Marquinhos vai aproveitar o recesso para visitar familiares na cidade de Prado, no interior da Bahia, para decidir o futuro com calma.

Agora, o técnico do Vitória, Jorginho precisará encontrar opções para recompor o ataque do time. Willie que vem entrado bem, é uma das alternativas, além de que o treinador não descartou armar a frente com Souza e Dinei.

