Sem rebater críticas, Queiroz explica saída de Uelliton

Pouco depois de o volante Uelliton ter anunciado, na tarde desta segunda-feira, 19, o seu afastamento do Esporte Clube Vitória e de ter feito duras críticas a Raimundo Queiroz, o próprio Diretor de Futebol do Rubro-negro tratou de tentar esclarecer a contenda.

Segundo Queiroz, que não quis rebater as acusações feitas pelo jogador, o afastamento teria sido motivado pelo fato de o atleta estar em estágio de negociação com outros clubes, sob a justificativa de que isso tiraria o foco do time baiano na briga pelo acesso à elite do futebol nacional.

"Soubemos que os empresários dele estavam em negociação com outros times. Por isso, o departamento de futebol e a direção do Vitória decidiram antecipar as férias dele. Neste momento, precisamos de jogadores voltados exclusivamente para os objetivos do Vitória. Atletas em negociação receberão férias para cuidar de suas situações", explicou Raimundo Queiroz, que revelou também ter antecipado as férias de Gilson e de Elton, dupla que cumpre suspensão e não entra em campo no sábado, 24, contra o Ceará.

O dirigente rubro-negro negou ainda que tenha qualquer tipo de problema com Uelliton e disse que a responsabilidade sobre uma possível permanência do jogador para a próxima temporada é do presidente e do planejamento do clube.

"A decisão não é minha, é do presidente do clube. Ele é que vai decidir quem fica e quem sai. Mas não tenho briga nenhuma com Uelliton. Nem com ele nem com ninguém aqui no Vitória. A decisão de Uelliton ficar ou não no Vitória depende do planejamento para a próxima temporada. A depender da decisão que iremos disputar, que tenho certeza que será a Série A, ele pode até permanecer. Se ele tiver o perfil de jogadores que queremos, não vejo problema para continuar no clube", finalizou.

