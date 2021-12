Sem Ramón, criticado Ednei deve reencontrar torcida do Leão

A mudança de ares no Vitória, há três jogos sem perder e a um ponto do G-4 da Série B, pode ser benéfica para um jogador em especial. Apontado como um dos responsáveis pela má fase do início do ano, Ednei tem reencontro marcado com a torcida, no sábado, 20, às 16h30, pela 8ª rodada, contra o ABC.

Titular da zaga, Ramón sofreu um corte na altura do tornozelo contra o Mogi Mirim, no empate em 1 a 1 de anteontem, e levou quatro pontos. A previsão de cicatrização, segundo o departamento médico, é de uma semana, e o jogador já está vetado da próxima partida.

O técnico Vágner Mancini tem como opções os garotos Maracás e Matheus Salustiano, mas deve mesmo optar por Ednei. O zagueiro, aliás, substituiu Ramón no segundo tempo contra o Mogi Mirim.

Sua atuação foi bastante elogiada pelo treinador: "Ednei entrou muito bem no jogo. Eu sei o que foi vivido por ele ao longo do ano, mas há a necessidade de a gente dar a chance ao jogador. Ele entrou bem e espero que seja o início de uma nova fase para ele".

Criticado e afastado

A última partida de Ednei no Barradão foi o empate em 2 a 2 com o ASA, em 19 de maio, que eliminou o Leão da Copa do Brasil. No primeiro gol do time alagoano, o zagueiro tentou desviar cobrança de falta, mas acabou direcionando a bola para dentro do gol.

Após a falha, a torcida, que já não aprovava as atuações do defensor, passou a vaiá-lo. A comissão técnica então decidiu poupá-lo de todas as partidas seguintes em casa, contra Bragantino, Criciúma e Atlético-GO. Todas foram vencidas pelo Leão. Além de pegar o Mogi, Ednei também enfrentou o Botafogo, no Rio de Janeiro, no último dia 30.

