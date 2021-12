Sem quatro jogadores, elenco se reapresenta na Toca

O elenco do Vitória se reapresentou nesta segunda-feira, 5, na Toca do Leão, em Salvador, mas sem o atacante Marinho, que foi liberado e treinará pela tarde. Outros três atletas não participaram do treinamento de fortalecimento muscular: Victor Ramos, Kieza e Norberto que, suspensos para o próximo duelo, só voltam a treinar nesta terça, 6.

O Rubro-Negro se prepara para pegar o campeão Palmeiras, no próximo domingo, 11, às 16h, no Barradão, em Salvador, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Embora tenha três desfalques no time de domingo, o técnico Argel poderá escalar o lateral-esquerdo Diego Renan, que cumpriu punição e está liberado para atuar no fim de semana.

O Leão volta às atividades nesta terça, às 16h.

