Sem previsão de volta, Nino desfalca Vitória

Na reapresentação desta terça-feira, 23, na Toca do Leão, o médico Luís Felipe Fernandes confirmou que o lateral Nino Paraíba irá desfalcar o Vitória no jogo fora de casa contra o Coritiba no domingo, 28, às 18h30, pela 9ª rodada do Brasileirão. Com um edema no adutor, Nino não tem previsão de volta ao elenco.

"Nino saiu do jogo com uma dor no adutor na transição do púbis. Fizemos um ultrassom que apresentou um edema no adutor e próximo ao púbis. Iniciamos o tratamento e vamos precisar complementar com uma ressonância na região do púbis para definir quanto tempo o jogador irá ficar parado".

Nino deve ser o único desfalque do Vitória entre os considerados titulares do Vitória por problema físico. Os outros dois jogadores que saíram do Ba-Vi reclamando de dores (Cajá e Escudero) estão confirmados para a partida contra o Coritiba.

"Cajá teve um trauma no abdomêm, só foi um hematoma e já está trabalhando com o grupo. Escudero levou um tostou na quinta antes do Ba-Vi e teve uma hematoma. Fizemos um exame de controle para ver se tinha alguma lesão, mas não houve nenhum agravamento e não é dúvida".

Já a situação do volante Neto Coruja ainda requer cuidados. O volante tem uma lesão de grau um e deve permanecer pelo menos mais uma semana em tratamento.

