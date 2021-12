Sem pistas sobre o time, Vitória faz treino técnico

Por enquanto, nada de esboçar formação tática para o Ba-Vi: na tarde desta quarta-feira, 3, o técnico do Vitória, Caio Júnior, iniciou os trabalhos para o clássico com um treino técnico.

O treinador rubro-negro comandou um trabalho de fundamentos e não deu pistas sobre como a sua equipe deverá entrar em campo contra o rival Bahia.

Por enquanto, é sabido apenas que o comandante do Leão não poderá contar com o artilheiro Marcelo Nicácio, que ficará longe dos gramados por 15 dias, e nem com o meia Leílson, cuja previsão de retorno é de um mês.

Se, durante o restante da semana, não promover nenhuma alteração no time, a equipe titular deverá ser formada por Deola; Nino Paraíba, Victor Ramos, Gabriel e Mansur; Michel, Luís Alberto, Renato Cajá e Escudero; Maxi Biancucchi e Dinei.

O elenco rubro-negro volta ao batente às 15h30 desta quinta-feira, 4, na Toca do Leão, para prosseguir com a preparação para o clássico.

Visita à Arena - Nesta quinta-feira, às 13 horas, a comissão técnica rubro-negra fará uma visita à Arena Fonte Nova, palco do Ba-Vi do próximo domingo.

