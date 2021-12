Sem pagamento de multa, Marinho viaja para fechar com time chinês

O atacante Marinho já encara o Vitória como águas passadas. Tanto que, nesta segunda-feira, 16, publicou foto no avião, ao lado do empresário Kauê Machado, comemorando a “nova jornada” rumo ao futebol chinês (confira abaixo).

No entanto, o Rubro-Negro alega ainda não ter recebido a multa de R$ 15 milhões que liberaria o jogador para assinar com o Changchun Yatai.

“A multa ainda não foi paga. Não houve acordo nem revisão de valores. Oficialmente, Marinho ainda é jogador do Vitória e não está liberado pelo clube”, disse Gérson Boca, assessor da diretoria de futebol.

Segundo o dirigente, o Vitória não está preocupado com o não pagamento do valor e não estuda entrar com medidas judiciais para honrar o acordo. “Acreditamos que nada disso [ação judicial] será necessário. Mas ainda aguardamos o pagamento”, completou Boca.

Isso vai de encontro a afirmação do próprio empresário de Marinho, Jorge Machado. Segundo ele, o jogador saiu do Brasil com autorização do Rubro-Negro.

De acordo com Machado, a programação de Marinho era de chegar ainda nesta segunda a Dubai – nos Emirados Árabes, onde o Changchun Yatai está treinando – para realizar exames médicos. E a ideia é assinar com o clube chinês nesta terça, 17.

#Partiu nova jornada que Deus nos abençoe, com meu empresário e irmão!! @kaue.machado tamojunto👊🏾 #jmb#dimarinho#deuséfiel#gratidao#respeito#m7#buuméobixo Uma foto publicada por Marinho (@marinhoofficial) em Jan 16, 2017 às 6:56 PST

