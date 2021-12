Sem o Cruzeiro no caminho, Ken deve fechar com o Leão

Das renovações de contrato tão aguardadas pela torcida do Vitória, a primeira a ser assinada deve ser a do meia Pedro Ken, de 27 anos, capitão do time de 2015.

Nesta quarta-feira, 9, o Cruzeiro, que detinha os direitos federativos e econômicos do atleta, anunciou que não vai mais estender o vínculo com Pedro Ken, que havia sido emprestado ao Vitória até 31 de dezembro. Assim, o meia está livre para assinar com o clube que quiser.

Pedro Ken nunca escondeu sua preferência por permanecer no Rubro-Negro baiano. Fernando Paiva, seu empresário, tem mantido contato com a diretoria do Vitória a fim de chegar logo a um acordo.

Há três dias, o presidente rubro-negro, Raimundo Viana, declarou que a negociação está andando bem e que contava com Pedro Ken para a próxima temporada por se tratar de um jogador que "já deu muito resultado ao clube, desde sua primeira passagem, em 2012". Ano em que também encontrou o Vitória na Série B e foi peça importante no retorno do time à Série A.

Com um elenco bem-sucedido no segundo semestre de 2015 e um orçamento apertado para grandes contratações, a diretoria do Vitória e o treinador Vagner Mancini já informaram que a prioridade para 2016 será renovar com os jogadores cujos contratos estão se encerrando.

Além de Pedro Ken, estão em negociações o goleiro Gatito Fernandez, o zagueiro Guilherme Mattis, os laterais Diego Renan e Diogo Mateus, o volante Amaral, o meia Escudero e o centroavante Élton. Com o contrato apalavrado está o goleiro Fernando Miguel. Certos para 2016, dentre os principais atletas do Vitória, estão apenas os zagueiros Kanu, que tem vínculo até maio, e Ramon, cujo contrato vai até o fim de 2017.

adblock ativo