Sem Nino, Vitória treina para enfrentar Juazeiro

O Vitória terá pelo menos quatro desfalques no próximo domingo, 21, contra o Juazeiro, no Barradão: antes uma dúvida para a partida, o lateral-direito Nino Paraíba acabou mesmo vetado.

Nesta quinta-feira, 18, o resultado do exame a que o jogador havia sido submetido negou a existência de lesão, mas o ala não treinou e será poupado de antemão pelos médicos do clube. "O exame de Nino não constatou lesão. O jogador está com fadiga muscular (na coxa direita)", explicou o médico José Olímpio Azevedo.

Além de Nino, o Vitória não poderá contar com o zagueiro Victor Ramos, com o meia Renato Cajá, ambos suspensos, e nem com o atacante Marcelo Nicácio, que está com lesão na coxa esquerda.

Os substitutos já foram previamente escolhidos pelo treinador do Vitória: Marcos atuará na latera, Fabrício ganhará nova chance na zaga e Marquinhos seguirá com a camisa 10. Na frente, Dinei, autor de dois gols contra o Mixto, será mantido.

Coletivo para reservas - Enquanto os jogadores que atuaram por mais 45 minutos no duelo contra o Tigre participaram de uma atividade na academia, os demais atletas rubro-negros participaram de um treino coletivo comandado por Caio Júnior. O elenco do Leão volta ao batente as 15h30 desta sexta-feira, 19.

