Sem Nino e Léo, Carpegiani testa Carlinhos na direita

No treino desta quarta-feira, 19, na Toca do Leão, o técnico Paulo César Carpegiani deu pista de quem deverá ser o seu escolhido para atuar na lateral direita do Vitória no jogo de sábado, 22, contra o Goiás, no Barradão.

O treinador rubro-negro, que não poderá contar com os alas Nino Paraíba e Léo, ambos lesionados, lançou mão de Carlinhos no treino tático que deu continuidade à preparação para o duelo contra o time Esmeraldino.

Antes, o comandante do Leão cogitava também repetir a improvisação do zagueiro Gabriel Paulista no setor, o que, consequentemente, resultaria na entrada de Rodrigo Costa na zaga.

A entrada de Carlinhos deverá ser a única modificação na equipe, já que o volante Uelliton também segue em recuperação e Fernando Bob continua em seu lugar.

Deste modo, o time titular deverá ser formado por Deola; Carlinhos, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Gilson; Michel, Fernando Bob, Pedro Ken e Willie; Elton e William.

O elenco rubro-negro volta ao batente às 9h desta quinta-feira, 20, quando Carpegiani deverá comandar o coletivo que definirá os últimos ajustes da sua equipe. O time ainda treina na manhã de sexta, 21, e de depois entra em regime de concentração.

adblock ativo