Sem Nino e Escudero, Vitória tem tarde de treino leve

Na tarde desta terça-feira, 30, na primeira atividade com todo o elenco à sua disposição antes da primeira partida contra a Juazeirense, o técnico Caio Júnior não pôde contar com duas peças fundamentais.

Poupados pelo departamento médico rubro-negro, o lateral-direito Nino Paraíba e o meia Escudero, ambos com cansaço muscular, não participaram dos trabalhos.

A dupla, no entanto, não preocupa e deve ir a campo contra o Cancão de Fogo, na noite desta quinta-feira, 2, no Barradão.

Sem dar pistas de qual deverá ser o time titular, Caio Júnior aproveitou a tarde na Toca do Leão para aprimorar fundamentos no elenco.

O treinador espera contar com atacante e artilheiro do Vitória na temporada Marcelo Nicácio, que já se recuperou totalmente de lesão e já treina com bola. Mas Dinei deve ser mantido na linha de frente. Quem retorna à equipe é o volante Luís Alberto.

O elenco rubro-negro entra em regime de concentração a partir das 22h30 desta terça. Às 15h30 desta quarta-feira, 1º de maio, Caio Júnior comanda o último treino antes do primeiro jogo da semifinal.

