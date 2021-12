Sem Ney Franco, Vitória treina para enfrentar Botafogo

O Vitória iniciou a preparação para enfrentar o Botafogo. Em vista do jogo que acontece neste sábado, 4, às 16h20 no Barradão, os jogadores que não viajaram para enfrentar o Nacional-COL, em Medelim, treinaram durante a manhã desta quinta-feira, 2, no Barradão.

Mesmo sem a presença do técnico Ney Franco, o treino foi orientado pelo auxiliar Flávio Tanajura, e teve a participação dos jogadores Escudero, Cáceres, Kadu, Roger Carvalho, Vinicius, Dinei e Richarlyson e Marcinho, além de Juan, que não entra em campo no próximo jogo devido suspensão por terceiro cartão amarelo.

A base do time que enfrentará o Botafogo deverá ser formada pelos jogadores que ficaram na capital. O reforço deverá vir com a presença de Nino Paraíba, Gatito Fernández e Mansur, que seguiram para o jogo na Colômbia.

A delegação rubro-negra que viajou para Medellín desembarca na manhã desta sexta, 3, na capital baiana, e às 16h se apresenta para a última atividade antes do jogo.

Árbitro mineiro

O responsável pelo jogo contra o Botafogo será o árbitro mineiro Sandro Meira Ricci, que irá apitar pela segunda vez durante este ano, um jogo do Vitória no Brasileirão.

Ele será auxiliado pelos pernambucanos Clóvis Amaral da Silva e Albino Andrade Albert Júnior, além dos adicionais Gilberto Rodrigues Castro Júnior e Nielson Nogueira Dias.

