Sem mistérios, Vitória viaja definido para Curitiba

O Vitória finalizou na manhã desta terça-feira, 18, a preparação para a estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, 19, contra o J.Malucelli-PR, no Ecoestádio Janguitão, em Curitiba e o técnico Ney Franco divulgou a lista com os 20 jogadores relacionados para o duelo.

Com mudanças no sistema defensivo e no meio campo, o time embarcou para a capital paranaense por volta das 15h e tem previsão de chegada no início da noite.

Como já havia sido divulgado pelo treinador, não será nesta quarta que Hugo e Souza vão estrear com o manto rubro-negro. O meia vai cumprir suspensão de uma partida, ainda por conta da expulsão na edição de 2013, quando ainda defendia o Goiás, enquanto o Caveirão se prepara fisicamente. Os dois devem ser relacionados para o Ba-Vi do próximo domingo.

Assim como o Atlético-MG, o Vitória foi o clube que mais participou da Copa do Brasil, acumulando 24 participações em 25 anos de existência da competição. A melhor classificação do rubro-negro foi o segundo lugar alcançado em 2010, quando foi batido pelo Santos de Neymar e Robinho na final.

