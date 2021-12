Sem mistérios, Ney Franco prepara Leão para fazer sua parte

A semana que antecedeu o duelo derradeiro entre Vitória e Santos foi de muita polêmica. De um lado, o Atlético Paranaense mostrou falta de interesse em vencer o Palmeiras, enquanto no Peixe o zagueiro David Braz admitiu o interesse de receber 'mala branca' para vencer o Leão. Porém, pelo menos para o técnico Ney Franco, o seu último jogo no ano é mais importante do que os boatos.

"Não vou falar por David Braz. Treinamos a semana toda com o objetivo de vencer nosso jogo. Se, do lado do Santos, tiver alguém correndo mais por causa de 'mala branca' ou se o Atlético Paranaense vai favorecer o Palmeiras, não nos interessa. Não adianta entrarmos nestas questões. O que precisamos é focar nosso jogo", disse o treinador.

Ele lamenta o momento crítico do Vitória no desfecho da Série A. "Infelizmente chegamos na reta final precisando dos outros. Tivemos oportunidades de estarmos tranquilos, mas não adianta mais transferir responsabilidades. Precisamos é vencer o Santos e aguardarmos o resultado do Palmeiras. Só isto", avaliou.

Para o duelo das 16h de hoje, ele perdeu atletas importantes. O goleiro Wilson, o lateral direito Nino Paraíba, o meio-campista Escudero, o zagueiro Roger Carvalho e os atacantes William Henrique e Dinei não jogarão. Mesmo assim, o técnico prefere confiar nas peças que tem.

"O time está definido. Teremos (o goleiro) Gatito, a volta do (lateral direito) Ayrton, que, se perdemos em termos de marcação, pode definir na bola parada. O meio-campo com José Wellison, Neto Coruja e Cáceres mais à frente com Marcinho. Na frente, Edno fazendo a função de Dinei, e Vinícius", escalou.

No Santos, que só venceu o último dos seus dez jogos mais recentes, o atacante Robinho e o volante Arouca estão entre os vários desfalques.

Goleiro chateado

A lesão foi mais grave do que se imaginava, e Wilson será submetido a uma cirurgia de ombro. O prazo de recuperação pode durar 120 dias.

Irritado com suspeitas, o camisa 1 do Leão pediu a palavra na entrevista coletiva de ontem para reclamar. "Acabei ouvindo em alguns lugares, lendo em alguns sites, que eu tinha sentido 'dorzinha' em cima do Figueirense e teria feito 'corpo mole'. Essas pessoas têm que ter responsabilidade. As pessoas sabem o quanto eu me esforço para jogar, procuro estar perto nos treinamentos. Contra o Flamengo, fiz infiltração no ombro, tentei treinar, viajei com o grupo, mas não consegui. Só vim aqui para explicar isso", declarou o ex-capitão.

adblock ativo