Sem mistérios, Argel revela escalação do Vitória

Diferentemente do mistério que os treinadores de futebol costumam fazer às vésperas das partidas importantes, Argel Fucks, do Vitória, foi para a entrevista coletiva desta sexta-feira, 23, já informando: "não tenho dúvida nenhuma quanto à escalação. Na minha filosofia, o time que treina é o time que joga. Não imaginem que eu vou sonhar com alguma jogador e, no dia do jogo, acordar o escalando como titular. E meus treinos ao longo da semana foram abertos. Todos viram o time. É este que vai enfrentar o São Paulo".

O jogo em questão é decisivo. Sábado, 24, às 16h, no Barradão, o Rubro-Negro baiano recebe o Tricolor paulista pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos correm risco de rebaixamento. O Vitória está em 16º lugar, com 29 pontos. O São Paulo, em 12º, com 34, seis a mais do que o 17º colocado Figueirense, que abre a zona da degola.

Em relação ao jogo passado, derrota em casa para o Botafogo por 1 a 0, o Vitória só faz uma mudança: Vinícius deixa a zaga para dar lugar a Kanu, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo que recebeu no jogo anterior, quando marcou o gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Internacional em Porto Alegre.

A manutenção da base da equipe mostra a ideia que conduz Argel Fucks no trabalho de tentar salvar o Rubro-Negro do descenso. A palavra-chave é: repetição.

Ele explica: "Nada resiste ao trabalho. Quanto mais você treina uma situação, maior a chance que você tem de acertar na hora de jogo. Na rodada passada, nós dominamos o Botafogo, mas não dá para você criar 18 chances reais de gol, como foi nosso caso, e não marcar nenhum. Não podemos nos dar ao luxo de ficar perdendo pênalti e botando bola na trave. No geral, o time está bem. Então, o que mais precisamos é treinar".

Correção dos erros

Nesta sexta, Argel passou o treino repetindo incessantemente as mesmas jogadas a fim de corrigir os erros do time. Primeiramente, as finalizações. Depois, o que mais preocupa o Rubro-Negro: posicionamento defensivo. Enquanto tem o 11º melhor ataque do Brasileiro, com 32 gols, o Vitória tem somente a 16º melhor defesa, que foi vazada 38 vezes.

"A equipe já melhorou nas duas partidas sob o meu comando. Está mais compacta e só sofreu um gol. Repito o time para que os jogadores aprendam como eu trabalho. E eles estão aprendendo. Jogamos com uma linha de quatro atletas na defesa. À frente, temos dois volantes. Quando um sai para o ataque, o outro fica na marcação. Quando um zagueiro vai cobrir uma lateral, um volante entre para fechar a zaga. É assim que funciona".

Para encarar o São Paulo, o Vitória vai a campo com: Fernando Miguel; Diogo Mateus, Kanu, Ramon e Diego Renan; Willian Farias, Marcelo e Sherman Cárdenas; Marinho, Zé Eduardo e Kieza.

