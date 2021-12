Sem mistério, Mancini revela time deste sábado

Após realizar um treino fechado ao qual a imprensa não teve acesso totalmente, na quinta-feira, 24, o técnico Vagner Mancini disse durante coletiva nesta sexta-feira, 25, que irá utilizar o mesmo time que enfrentou o ABC-RN, na partida do sábado, 26, contra o Paysandu, às 16h30, na Arena Fonte Nova, válida pela 28ª rodada da Série B.

"Nós vamos manter o mesmo time, até mesmo em função do que eu falei. Acho precipitado utilizar o Guilherme Mattis e o Diogo Mateus nessa partida. O time é aquele que vem jogando, não tem nenhum tipo de surpresa, o meio campo formado por Amaral, Pedro Ken, Escudero e Rhayner, na frente David, e Elton e atrás Gatito, Diego, Kanu, Ramon e Euller", disse o treinador.

Mancini disse que dificilmente Mattis e Diogo Mateus serão utilizados, mesmo tendo relacionado os atletas. "Tentamos de todas as formas que eles estivessem aptos para estrear. Eu ainda acho um pouco precipitado e a gente não quer de maneira nenhuma correr risco com esses dois atletas, pois são peças importantes", afirmou.

Com relação aos cartões, já que o Vitória tem 10 jogadores pendurados, o comandante rubro-negro disse que os jogadores devem jogar normalmente. "Nesse momento todos os jogos são importantíssimos a gente não pode pensar de maneira nenhuma em outro jogo além do contra o Paysandu, então por isso a orientação é que se jogue o jogo do jeito que tem que ser feito. Se tomarem cartão vão ficar de fora do próximo jogo, que não seja por qualquer tipo de tipo cartão, como a gente já viu no decorrer do campeonato, onde alguns atletas por reclamação acabaram sendo punidos e isso pune a equipe", afirmou Mancini.

O Vitória vai a campo precisando do resultado contra o Paysandu, já que caso perca pode deixar o G-4 da competição.

