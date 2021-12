Sem mexer no time, Caio Júnior comanda coletivo

O Vitória que começará a partida do próximo domingo, 24, contra o Juazeiro, no Estádio Adauto Morais, deverá ser o mesmo que iniciou o duelo do último domingo, 17, contra o Botafogo, no Barradão.

Pelo menos é o que já dá a entender o técnico Caio Júnior: na tarde desta quarta-feira, 20, o treinador rubro-negro comandou um treino coletivo e manteve a mesma formação do time que havia iniciado o confronto contra o Mais Querido.

Uma vez que ainda não sabe se poderá contar com Victor Ramos, que se recupera de uma lesão na coxa, o comandante do Leão deverá manter Gabriel Paulista entre os titulares, já que a negociação com o Vasco da Gama esfriou.

O time titular, formado inicialmente por Deola; Nino Paraíba, Gabriel Paulista, Cardoso e Mansur; Michel, Luís Alberto, Renato Cajá e Escudero; Maxi Biancucchi e Marcelo Nicácio, venceu a atividade por 4 a 1.

O lateral-esquerdo Mansur e o meia Escudero marcaram dois gols cada; Dinei descontou para os reservas. O elenco rubro-negro volta ao batente em dois turnos nesta quinta-feira, 21: treina às 9 e às 15h30.

