Sem Marinho, Vitória se reapresenta com treino para reservas

O Vitória não teve tempo para remoer a derrota por 1 a 0 para o Grêmio. Nesta quinta-feira, 6, o time já se reapresentou e treinou na Toca do Leão, em Salvador, em preparação para o duelo do dia 13, às 19h30, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Os atletas que iniciaram o jogo de quarta, 5, fizeram um treino regenerativo. O restante do elenco foi comandado por Argel Fucks numa atividade em campo reduzido de posse de bola e finalização .

Marinho, com contusão na coxa, não participou das atividades e fez tratamento pela manhã e pela tarde. A boa notícia ficou por conta da volta do meio campo colombiano Sherman Cárdenas, que correu em volta do gramado. Victor Ramos, recuperado de uma lesão na sola do pé, fez um trabalho com o assistente de preparação física.

Na tarde desta sexta, 7, às 16h, o elenco rubro-negro volta a treinar. No sábado, 8, os jogadores se reúnem às 9h para um treinamento. Depois, o time terá folga até a manhã de segunda, 10.

