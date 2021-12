Sem Marinho, Vitória inicia semana com treino coletivo

Sem Marinho, que foi liberado para resolver problemas pessoais, o Vitória iniciou na manhã desta quarta-feira, 9, a preparação para enfrentar o Santos, no dia 17 de novembro, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O elenco do Rubro-Negro fez um treino coletivo com participação de quatro jogadores da base: o argentino Federico Arenoso, Yan, Ronald e Jhemeson.

O goleiro Caíque, que foi cortado da Seleção sub-20 por problemas com o passaporte na hora do embarque para o México, na terça-feira, 8, participou normalmente das atividades do Leão. Já o atacante Vander pisou em falso no início do treino e foi retirado do campo para tratamento.

Nesta quinta, 10, o time volta a treinar às 16h. A atividade será aberta à imprensa.

adblock ativo