Sem Marinho e Tiago Real, Leão realiza treino de olho no Fla

O Vitória iniciou nesta terça-feira, 31, a preparação para a 5ª rodada do Brasileirão, que será contra o Flamengo, às 21h, desta quinta-feira, 2, em Volta Redonda. O meia Tiago Real e o atacante Marinho foram ausências do treino.

Mancini reuniu o elenco rubro-negro para avaliar a atuação no empate por 1 a 1 com o Atlético MG, que aconteceu no último domingo, na Arena Fonte Nova.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos e mais Dagoberto, que entrou no intervalo, realizaram uma atividade regenerativa na área externa do campo do Barradão

Os demais atletas disputaram um coletivo contra a equipe sub-20.

Visita

Quem esteve nesta terça no clube foi o ex-jogador rubro-negro e ídolo da torcida, Escudero. Atualmente jogando no futebol mexicano, o meia argentino veio resolver no Brasil assuntos pessoais e aproveitou para visitar dirigentes, comissão técnica, jogadores e funcionários.



O meia argentino visitou o ex-clube (foto: Francisco Galvão | E.C.Vitória)

