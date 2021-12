Sem Marinho, Argel diz que tem três opções para formar time

Com o desfalque de Marinho para as próximas duas partidas pelo Brasileirão, ambas fora de casa, contra a Ponte Preta, na quinta-feira, e diante do Sport, no domingo seguinte, o drama do técnico Argel Fucks é definir quem será o substituto do melhor jogador do Vitória.

Os dois confrontos serão essenciais para o Leão, que é o 14º colocado com 35 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento.

O atacante, que deixou o gramado com uma contusão muscular na coxa direita aos 37 minutos do primeiro tempo na derrota por 1 a 0 para o Grêmio há três dias, na Fonte Nova, fará na manhã deste sábado, 8, o exame que identificará o grau da lesão. Porém, de antemão, sabe-se que ele não jogará as próximas partidas.

Luís Filipe Fernandes, médico do clube, comentou: "Marinho saiu de campo com fortes dores na coxa. Hoje (sexta-feira), 48 horas depois, o local continua muito dolorido. É um quadro claro de lesão. E nós conhecemos bem como é uma lesão no músculo posterior da coxa. Para quinta, não há condição de ele jogar. Marinho está vetado. Para o jogo seguinte, prefiro aguardar o resultado do exame e a evolução de Marinho com o tratamento, que já começou desde quarta-feira imediatamente após ele deixar o gramado contra o Grêmio. Mas as chances de Marinho jogar são mínimas".

Na corrida pela vaga, Vander teoricamente largaria em vantagem por ser o reserva imediato. Contudo, o atacante, que chegou a ter bons momentos neste Brasileirão, marcando três gols, vive relação conflituosa com a torcida. Há três dias, contra o Grêmio, ao entrar na vaga de Marinho, teve atuação fraca e foi vaiado em boa parte do segundo tempo.

Argel estuda suas alternativas. "São três possibilidades: Uma é Vander, outra é David. E ainda penso na volta de Cárdenas. Nessa hipótese, eu reforçaria o meio de campo, passando a jogar com quatro homens no setor", explicou.

Meio reforçado

O meia armador colombiano, ausente dos dois últimos jogos também por contusão, está recuperado e à disposição do técnico. A saída mais provável seria a de Tiago Real, que o substituiu. Porém, sem um substituto à altura para seu melhor atacante, além de precisar fortalecer cuidados defensivos, Argel analisa a possibilidade de Cárdenas e Tiago atuarem lado a lado.

"Tiago Real vem de boas atuações e pode permanecer no time. Se eu mantiver o 4-3-3, ele e Cárdenas disputarão uma posição. Se eu passar para o 4-4-2, jogam os dois. Ou seja, entre Vander, David, Cárdenas e Tiago Real, dois jogarão e dois ficarão no banco de reservas", afirmou Argel.

A partir deste sábado, com o treino às 9h, Argel começará a definir seu time titular. Outro atleta que retorna de lesão, mas deve ficar no banco de reservas, é o zagueiro Victor Ramos.

