Sem Marcelo Nicácio, Vitória intensifica preparação

Enquanto ainda aguarda pela definição de quais serão os seus adversários nos jogos amistosos da intertemporada e pelo seu jogo de estreia no Campeonato Baiano, o Vitória segue a treinar forte.

Na tarde desta quinta-feira, 21, o elenco rubro-negro, desfalcado do atacante Marcelo Nicácio, então com uma lesão de grau 1 na coxa, participou de intensos trabalhos físicos e técnicos na Toca do Leão.

Além de Nicácio, os volantes Mineiro, Neto Coruja e Fernando Bob, ambos com lesões musculares, assim como o lateral-direito Marcos, que sofre de amigdalite, também não participaram das atividades.

Depois do treino físico comandado pelo preparador Sullivan Della Valle, Caio Júnior dividiu o elenco em três grupos. Enquanto dois times se enfrentavam, outro ficava do lado de fora. Enquanto um grupo tinha como objetivo marcar gol, o outro tentava ultrapassar superar a marcação e ultrapassar uma linha com a bola dominada.

De coletes pretos, treinaram Nino, Maxi Biancucchi, Michel, Fabrício, Alan Pinheiro, David Braz,Vander e Alex; Marquinhos, Reniê, Cardoso, Rodrigo Mancha, Cáceres, Renato Cajá, Dinei e Euller treinaram de camisa cinza; e o time amarelo foi formado por Mansur, Escudero, Gabriel Paulista, Gabriel Soares, Willie, Lúcio Maranhão, Victor Ramos e Luiz Alberto.

O elenco rubro-negro volta ao batente em dois turnos nesta sexta-feira, 22. O time ainda treina na manhã do sábado, 23, e depois só retorna às atividades na próxima segunda-feira, 25.

adblock ativo