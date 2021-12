Sem marcar há dois jogos, Vitória aprimora finalização

Em desacordo com os números da Série B do Campeonato Brasileiro, que o classificam como o terceiro melhor ataque, o Vitória deixou de marcar nas duas últimas partidas que disputou no torneio.

Para devolver ao seu time o bom aproveitamento das jogadas ofensivas, o técnico Paulo César Carpegiani comandou um intenso trabalho de finalização na tarde desta segunda-feira, 7, na Toca do Leão.

Antes, pela manhã, o comandante rubro-negro havia provomido um treino técnico, onde esboçou a equipe que deverá iniciar a partida do próximo sábado, 11, contra o América-MG, em Belo Horizonte.

O treinador testou o lateral-esquerdo Gilson e o atacante William no time titular e, na lateral direita, uma vez que Léo está machucado, deu nova oportunidade a Carlinhos.

Na zaga, Victor Ramos, que retorna de suspensão, reapareceu como titular e, no meio campo, na vaga deixada pelo suspenso Uelliton, Mancha ganhou nova oportunidade.

O elenco do Vitória volta ao batente às 15h30 desta quarta-feira, 8, para participar de um jogo treino contra o time da categoria sub-19, então na iminência de disputar a Taça BH.

