Sem Mansur, Ney Franco testa outras opções táticas

A lesão do lateral-esquerdo Mansur alterou os planos táticos de Ney Franco para a partida contra o Grêmio, sábado, 1º, às 18h30 da Bahia, em Porto Alegre.

Quando se firmava como titular da posição, o sergipano tornou-se desfalque de última hora, na quinta-feira, 30. Ele havia reclamado de dores no músculo posterior da coxa esquerda, após o treino de quarta, 29. Submetido a exames, foi cortado da delegação rubro-negra.

Na primeira parte do treinamento de quinta, o antigo titular Juan o substituiu. Richarlyson foi mantido no lado esquerdo do meio-campo.

Depois, o técnico inverteu a posição dos dois. Juan foi para o meio ajudar Cáceres na armação das jogadas, e Richarlyson ficou na lateral. Esse revezamento entre os veteranos já ocorreu, inclusive, durante partidas anteriores.

Diante da periclitante situação em que se encontra o Vitória, a apenas um ponto da zona de rebaixamento, Ney Franco armou, pelo segundo dia consecutivo, um ferrolho defensivo no treino.

Ele novamente escalou quatro jogadores de características defensivas no meio de campo. Essa opção demonstra claramente sua intenção de retornar do Sul do País com, pelo menos, um empate.

Foi o que confirmou o lateral direito Nino Paraíba. "Sabemos que vai ser um jogo muito difícil contra o Grêmio. Vamos fechados. Tentaremos matar o jogo nos contra-ataques. Sabemos que vai ser muito difícil. A gente tem que trazer três pontos ou um ponto de lá, não podemos perder esse jogo", avaliou.

O Leão tem a segunda pior defesa da competição, com 43 gols sofridos.

Mais baixas

Sem poder contar com Dinei, que não se recuperou de lesão a tempo, Ney Franco manteve Vinícius e Edno no ataque. O atacante William Henrique sentiu dores no músculo adutor da coxa esquerda e foi descartado do jogo de amanhã.

Por outro lado, o lateral direito Ayrton reapareceu na lista de relacionados. "É um grande jogador. Estou numa boa fase e ele, que vem de cirurgia, quando estava jogando, também vivia boa fase. O grupo está bem fechado e bem unido, e ele vem para nos ajudar", afirmou Nino, que concorre com Ayrton pela posição de titular.

O lateral evitou comentários sobre a briga entre o lateral Pará e o atacante Lucas Coelho no treino de quarta do Grêmio. "Isso aí é dentro de campo entre eles lá. A gente tem que fazer o nosso papel", disse Nino.

