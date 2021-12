Sem mais dois lesionados, Vitória treina sob chuva

Durante o longo tempo de paralisia entre a eliminação na Copa do Nordeste e a estreia no Campeonato Baiano, o elenco do Vitória já começa a dar os primeiros sinais de desgaste.

Nesta sexta-feira, 22, o lateral-direito Nino Paraíba, novamente com dores no púbis, e o goleiro Douglas, então com dores no tornozelo, foram poupados e não participaram das atividades.

A dupla se junta no departamento médico aos volantes Mineiro, Neto Coruja e Fernando Bob, que ainda se recuperam de lesões musculares. Já o lateral Marcos voltou a treinar com os demais atletas.

Treino sob chuva - Debaixo de muita água, o técnico Caio Júnior dividiu o elenco rubro-negro por setores e, em tendo dividido o campo em duas partes, promoveu diferentes atividades.

Neste sábado, 23, o elenco rubro-negro volta ao batente às 9h. No domingo, 24, os jogadores recebem folga. Treino só na segunda-feira, 25.

adblock ativo