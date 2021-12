Sem Léo Ceará, Fernandes destaca não ter preferência de centroavante

O Vitória não poderá contar com a presença do atacante Léo Ceará para o jogo contra o Sport, nesta quarta-feira, 14, às 20h45 (horário da Bahia) na Ilha do Retiro (Recife). O autor dos dois gols no empate com o Bahia está suspenso por ter recebido três cartões amarelos. O técnico João Burse tem André Lima, Eron e Maurício como opções de centroavantes na lista de relacionados. No entanto, o atacante Lucas Fernandes, um dos que ajudam as bolas a chegarem nos homens gols, garante não ter nenhuma preferência.

"Todos estão treinando com uma intensidade muito alta, todos estão aptos para começar a partida. Cabe ao Burse decidir quem vai iniciar. Quem estiver no titular vai dar o seu melhor em prol do grupo para que a gente possa conquistar os três pontos. Quem entrar vai dar conta do recado", afirmou Lucas em entrevista coletiva nesta terça-feira, 13.

Com a volta de Aderllan e Rhayner - ambos suspensos - na lista de relacionados e com a ausência de Léo Ceará, é bem possível que haja mudanças na escalação de Burse. O lateral-direito Lucas também retorna a relação.

"Não sei o que vai acontecer. Burse é bastante qualificado para decidir quem vai começar jogando. Mas acredito que quem começar, vai dar o seu melhor. Quem vestir a camisa e entrar vai lutar até o último minuto para vencer essa partida, que é de suma importância para que a gente possa dar uma retomada no campeonato", disse o atacante autor de 3 gols nesse Campeonato Brasileiro.

Vitória x Sport

O Rubro-Negro precisa vencer o vizinho recifense e torcer por uma derrota da Chapecoense (enfrenta o Botafogo), do Ceará (que joga contra o Bahia na Fonte) ou do Vasco (joga contra o Atlético-PR) para poder sair da zona de rebaixamento. Para isso, Lucas afirma que o time tem que corrigir o que fez de errado e enaltecer os acertos observados no clássico do último domingo.

Na história do confronto, há bastante equilíbrio. São 9 triunfos para cada lado e 6 empates. Os dois times marcaram 26 vezes em cima do adversário. No jogo do primeiro turno desse ano, o Leão baiano ganhou do Sport por 1 a 0. A última vez que o Vitória ganhou fora de casa foi no returno do Brasileirão de 2017 por 3 a 1.

"A gente sabe da força do Sport jogando na Ilha do Retiro e da qualidade da equipe deles. Mas, com todo respeito, a gente vai para lá para buscar os três pontos. A gente vai lá pra jogar de igual para igual, para tentar impor o nosso ritmo de jogo, para tentar vencer a partida. É o momento onde a gente tem que pontuar fora de casa.", finalizou.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

