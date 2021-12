Sem Leilson, Tartá ganha chance contra o Joinville

O meia Tartá vai ganhar uma nova chance de impressionar o professor Carpegiani, na partida do Vitória nesta sexta-feira, 17, às 19h30, no Barradão, contra o Joinville, pela 18ª rodada da Série B.

O jogador, que perdeu a vaga de titular na equipe, deve começar como titular no jogo desta sexta, devido a contusão do jovem Leilson, no último jogo contra o Guaratinguetá, quando saiu machucado ainda no primeiro tempo.

Tartá começou a Série B como titular do time e manteve a posição com a chegada de Carpegiani, mas acabou perdendo o posto para o jogador da base do rubro-negro baiano no decorrer do campeonato. A última vez que começou uma partida foi contra o Avaí, na oitava rodada da competição, no dia 30 de junho.

No treino desta quinta-feira, o meia Pedro Ken acabou poupado da atividade, mas deve começar contra o Joinville. Com isto, o time que deve começar o jogo será formado por: Deola; Nino Paraíba, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Gilson; Uelliton, Michel, Pedro Ken e Tartá; Willie e William.

A partida desta sexta também pode marcar a estreia do atacante Elton, contratado por empréstimo nesta semana junto ao Corinthians. O jogador está entre os relacionados para a partida e ficará a disposição de Carpegiani como opção durante o jogo.

adblock ativo