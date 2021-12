Sem Leandro Domingues, Vitória recebe Jacobina no Barradão

O torcedor do Vitória tinha programado para este domingo, 21, às 17h, ver a reestreia de um ídolo no duelo com o Jacobina, no Barradão, pelo Campeonato Baiano.

No entanto, terá de se contentar com o testemunho de mais uma chance para o armador Alípio, que veio para o Leão como uma aposta e ainda busca afirmação.

O veterano Leandro Domingues, 32, estava pronto para voltar a vestir a camisa rubro-negra após cinco anos, porém, no último treino antes da partida, neste sábado, 20, sentiu um desconforto muscular e acabou sendo vetado do embate.

Assim, Alípio ganha nova oportunidade como titular. O jogador, que realizou boas atuações pelo Luverdense na Segundona de 2015, chegou timidamente ao Vitória e, no amistoso de pré-temporada frente ao Tianjin Quanjian, foi o único entre os novatos disponíveis à época a ficar no banco de reservas.

Em compensação, ele acabou sendo, ao lado de Tiago Real, um dos dois contratados que balançaram a rede na goleada por 5 a 1, na Arena Fonte Nova. Não foi o suficiente para ganhar a posição e, na estreia oficial de 2016, pelo Baianão, Alípio novamente saiu do banco para fechar a contagem no 3 a 0 sobre a Jacuipense, no Barradão.

Não foram os dois gols que fizeram o meia ser escalado na partida seguinte, frente ao Vitória da Conquista, em Ilhéus, mas a lesão de Arthur Maia, que segue fora de combate. No empate por 1 a 1, entretanto, Alípio não rendeu e acabou substituído aos 22 minutos do tempo complementar.

Agora, com esta nova lesão, de Domingues, o destino volta a agir a favor do atleta nascido em Brasília, que tenta, graças a imprevistos, emendar sequência como titular.

Quanto a Leandro Domingues, ele fará exame de imagem na segunda-feira, 22, para saber a gravidade da lesão.

Marinho é dúvida

Outro desfalque poderá ser o atacante Marinho, destaque do time com dois gols marcados no Estadual. Ausente do treinamento recreativo deste sábado, o atleta, que sente dores no joelho, fez uma atividade à parte na academia. Se não jogar, entra William Henrique.

Também fora está o zagueiro Guilherme Mattis, que precisará de duas semanas para tratar uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita.

