Sem Kieza e Zé Welison, Vitória precisa confiar nos reservas

Embalado pela série de nove triunfos consecutivos, coroada com o Ba-Vi do último domingo, e com o melhor rendimento entre clubes de Série A, o Vitória vai passar por um teste de fogo ao encarar partidas decisivas sem dois jogadores de referência.

Com uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito, Zé Welison precisará passar por cirurgia e pode desfalcar o Leão por até seis meses. O volante lamenta ficar fora de combate por tanto tempo, especialmente porque vinha fazendo boas partidas com a equipe.

“Vou estabelecer metas neste período de recuperação. Quero voltar antes do previsto. Não vai faltar dedicação da minha parte para que isso seja possível. Tenho certeza que terei o apoio de todos no clube para me recuperar completamente”, prometeu.

O ataque do Vitória também ficou desfalcado por causa de Kieza, que teve uma lesão muscular durante aquecimento para o Ba-Vi. Ainda não se sabe qual será o tempo para sua recuperação, mas os médicos do Leão garantiram que ele não vai participar das próximas duas partidas.

O atacante, acusado por alguns torcedores de ‘amarelar’ antes do clássico, desabafou em suas redes sociais com o resultado da imagem do exame que constatou a lesão.

Imagem: Reprodução | Instagram

“Infelizmente vou ficar fora de alguns jogos e não vou poder ajudar a minha equipe dentro de campo, mas estarei do lado de fora torcendo e apoiando da maneira que eu puder. Nem todo mundo me conhece como eu gostaria, mas quem me conhece sabe que a minha índole não me permitiria dar aquele migué”, disparou.

Por isso, para o jogo desta quinta-feira, 13, contra o Paraná, válido pela Copa do Brasil, e o de domingo, 16, diante do Vitória da Conquista, pelo Campeonato Baiano, o elenco vai precisar comprovar o discurso do treinador Argel Fucks e mostrar que, de fato, é consistente.

Dos dois, o ataque é o setor menos afetado. No par de jogos a seguir, Kieza pode ser substituído por André Lima, como aconteceu no Ba-Vi, ou até por Paulinho. Argel pode, inclusive, repetir o experimento do Ba-Vi e colocar o garoto Jhemerson como meia atacante no lugar de Cleiton Xavier.

Outro lado

Mas do meio-campo para trás a situação é diferente. Zé Welison era titular absoluto de Argel Fucks, que hoje conta com Uillian Correia e Bruno Ramires para jogar ao lado do capitão Willian farias.

Correia não deu muito certo no início da temporada e, por isso, Ramires tem a chance de mostrar ao treinador que pode dar conta da titularidade.

“Claro que sim. Estou pronto, tento treinar forte, dar o meu máximo todos os dias. Quando aparece a chance de entrar em campo é agarrar e não sair mais”, disse.

E é óbvio que continuar no elenco titular faz parte dos seus planos, tanto é que já fala sobre a próxima partida, contra o Paraná: “Vencer o Ba-Vi dá mais confiança, é importante. Mas agora já passou. O Paraná é uma boa equipe, jovem e rápida. Nossa postura vai ser agressiva. Jogando dentro de casa o importante é não tomar gol, porque gol fora de casa é decisivo. Queremos trazer o resultado pra dentro de casa”.

