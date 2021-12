Sem jogos, Vitória só treina na Toca do Leão

O técnico do Vitória, Claudinei Oliveira, tem aproveitado o período sem jogos do time rubro-negro para intensificar as atividades com bola. Na manhã desta terça-feira, 21, feriado de Tiradentes, o trabalho foi voltado especificamente para a parte técnica.

Mais uma vez os jogadores Rhayner e Vander, que seguem em tratamento de contusões, não participaram dos treinos. À tarde, a equipe ganhou folga. Nesta quarta, as atividades serão realizadas em dois turnos.

A comissão técnica preferiu cancelar o jogo-treino inicialmente programado para o próximo sábado, 25, mantendo as demais atividades.

