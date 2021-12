Sem jogos, atletas do Leão só terão folga no domingo

Ainda restando 10 dias para voltar a campo, o elenco rubro-negro permanece treinando, principalmente a parte tática. Os atletas comandados pelo técnico Claudinei Oliveira, que vêm trabalhando em regime de dois turnos, só terão uma folga, neste domingo, 3.

Recém-contratado, o lateral Diego Renan treinou normalmente com o grupo, apesar de admitir falta de ritmo de jogo, já que ainda não jogou este ano. Os atacantes Rhayner e Vander, ambos com dores musculares, também retornaram aos treinos após uma semana de molho.

Ao contrário dos últimos dias, nesta quinta, 30, sexta, 1º, e sábado, 2, só haverá trabalhos no período da manhã, com foco na parte tática.



Sem novidade

Perto de fazer sua estreia na Série B, contra o Sampaio Corrêa, é bom o torcedor rubro-negro não apostar num time muito diferente daquele eliminado no Baiano e Copa do Nordeste. A promessa de grandes contratações para o Brasileirão ficou só na conversa. O diretor de futebol, Anderson Barros, admitiu que a base para a Série B vai continuar a mesma do primeiro semestre.

"A gente espera que, nesta semana ou no início da semana que vem, a gente tenha a base do grupo que iniciará o processo e, ao longo do campeonato, faremos as adequações que forem necessárias", afirmou o diretor.

