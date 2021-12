Sem jogo neste fim de semana, Vitória foca no Nordestão

Fora das semifinais do Campeonato Baiano que acontecem neste fim de semana, o Vitória só voltará a jogar na próxima quarta-feira, 8, quando enfrenta o Ceará, no Castelão, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Nordeste. O descanso fará com que o técnico Claudinei Oliveira pense no time que brigará por uma vaga na final da competição.

Além disso, o hiato servirá para que o departamento médico do rubro-negro tente recuperar os jogadores que estão machucados. A expectativa é que, até a partida contra o time cearense, algumas peças importantes sejam relacionadas para o jogo.

Um dos que devem ser opção para Claudinei é Rhayner. O atacante voltou a treinar após se recuperar de dores na cervical e "são enormes as possibilidades do seu aproveitamento contra o Ceará", segundo informação da nota divulgada no site do Vitória.

Outros quatro jogadores que estão no departamento médico serão avaliados neste sábado, 4. É caso do meia Escudero, do atacante Leilson, e dos zagueiros Kadu e Ramon.

