Sem jogar há nove dias, Vitória mantém foco na Juazeirense

No futebol atual, os técnicos e jogadores de futebol costumam reclamar da quantidade excessiva de partidas, em curto espaço de tempo. Nesse aspecto, o Vitória não tem porque estar contrariado. Fora este ano da Copa do Nordeste, o Leão so joga pelo Baianão no próximo domingo, 10, às 16h, contra a Juazeirense, pelas semifinais, no Estádio Adauto Morais.

A outra competição que o rubro-negro baiano disputa neste primeiro semestre é a Copa do Brasil, cuja estreia só vai rolar no próximo dia 13 - três dias depois de encarar a Juazeirense -, diante do Náutico de Roraima, na capital Boa Vista.

A folga do final de semana foi bem aproveitada por alguns jogadores, como o lateral-esquerdo Diego Renan. "Descansamos bem, quem mora longe pode rever os familiares. Mas agora o foco é total no jogo contra a Juazeirense. Todo mundo concentrado nesta semifinal e sabendo que será um jogo difícil lá em Juazeiro, mas vamos trabalhar muito para coroar no domingo com uma grande vitória", afirmou.

Sobre o longo tempo (14 dias) sem atuar, o cobrador oficial de pênaltis do Leão vê aspectos positivos e negativos. "Tem os dois lados. Sabe que é preciso ter tempo para os treinamentos, mas por outro lado o entrosamento e o ritmo de jogo são importantes. Tem que tirar proveito de cada uma das situações".

Depois de uma chegada cercada de dúvidas, no ano passado, o lateral pernambucano deu a volta por cima, entrou em forma e mostrou futebol de qualidade. "É um momento maravilhoso. Resultado de muito trabalho. Cheguei aqui no ano passado muito criticado, mas sempre aceitando as críticas. Costumo falar que 'nunca está bom', para que a gente possa estar sempre melhorando", declarou.

O técnico Vagner Mancini realizou nesta segunda-feira, 4, um trabalho físico-técnico, exigindo principalmente a finalização, com cruzamentos, defesa contra ataque e confrontos entre duplas. Maicon Silva e Willian Farias treinaram normalmente. Victor Ramos e Alipio treinaram separados. Somente Guilherme Mattis e Tiago Real fizeram tratamento e depois pedalaram na bicicleta.

Nesta terça, 5, e quarta, 6, o treino também será à tarde, no Barradao. Na quinta, 7, pela manhã, na sexta, 8, à tarde, no sábado, 9, pela manhã, e viagem às 16h de avião para Petrolina. Na quarta e quinta os treinos serão fechados.

