Sem gringos em campo, Vitória se reapresenta no Barradão

Depois do empate fora de casa no último domingo, os jogadores do Vitória se reapresentaram na Toca na tarde desta terça-feira, 22, com alguns desfalques: Cáceres, Escudero e Maxi Biancucchi não participaram das atividades com bola, além de Marcelo vetado pelo departamento médico.

O volante paraguaio ficou fora por conta de uma inflamação das amígdalas e o meia argentino permaneceu na academia aprimorando a parte física junto com os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra a Lusa.

Já o atacante Maxi Biancucchi, que ainda reclama de dores na parte posterior da coxa, foi liberado para fazer exames de imagem. O argentino não atua desde o dia 15 de setembro e teve o retorno cogitado na última rodada, mas afirmou que ainda não estava 100% fisicamente e não foi relacionado nem para o banco de reservas.

Em campo, o técnico Ney Franco comandou um coletivo com os jogadores reservas e atletas da divisão de base. O comandante rubro-negro aproveitou para observar os atletas que não estão sendo relacionados e os jovens atletas do Leão.

O time tem a semana inteira de preparação. O duelo contra o Fluminense será somente no domingo, 27, no Maracanã. O Leão ocupa o sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, enquanto o tricolor carioca é o 15º, com 36.

adblock ativo