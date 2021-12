Sem Gabriel e Tartá, Carpegiani trabalha bolas paradas

O zagueiro Gabriel Paulista, com dores no tornozelo, e o meia Tartá, com cansaço muscular, foram poupados e não participaram das atividades da manhã desta quinta-feira, 4, na Toca do Leão.

Contudo, a dupla não preocupa e está confirmada para a partida do próximo sábado, 6, contra o ABC, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Barradão.

Com estas duas baixas, o técnico Paulo César Carpegiani promoveu a entrada de Rodrigo e de Arthur Maia no time titular. O comandante rubro-negro exigiu bastante dos seus jogadores num intenso trabalho de bolas paradas.

Primeiro, o treinador arrumou o posicionamento das jogadas ofensivas; em seguida, voltou a atividade para o bloqueio defensivo.

A novidade nos trabalhos foi a presença do meia Pedro Ken, que havia sido poupado no treino da última quarta-feira, 3. Bastante orientado por PCC, o jogador se revezou com Arthur Maia nas cobranças de faltas.

Antes de encarar o alvinegro potiguar, o elenco do Leão ainda volta ao batente às 9h desta sexta-feira, 5, e em seguida entra em regime de concentração para a partida.

