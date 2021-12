Sem folga, Vitória volta ao batente de olho no Oeste

Sem folga no fim de semana, o elenco do Vitória voltou ao batente neste domingo, 6, para mais um dia de treino antes de enfrentar o Oeste na próxima terça, 8, às 20h30, no Barradão, pela 27ª rodada do Brasileirão da Série B.

A atividade aconteceu no gramado do Barradão, palco do jogo contra a equipe paulista. O técnico Geninho promoveu um coletivo e esboçou o provável time titular com algumas mudanças, já que os titulares Capa e Anselmo Ramon cumprirão suspensão automática.

O coletivo contou com a participação dos laterais recém-contratados, Thiago Carleto e Jonathan Bocão. Outra novidade foi o retorno do goleiro Ronaldo, que recuperado de lesão no cotovelo esquerdo treinou normalmente.

Com um quadro viral, o meia Felipe Gedoz foi poupado, enquanto o volante Rodrigo Andrade fez um trabalho na academia. Baraka e Negueba, em processo de transição, também foram desfalques.

O grupo de jogadores retoma o treino na tarde de segunda, 7, e, logo depois, seguem para a concentração.

