Sem espaço, atacantes são emprestados pelo Vitória

Sem espaço no grupo principal do Vitória, os atacantes Alan Pinheiro e Rômulo tiveram seus empréstimos anunciados nesta quitna-feira, 7, pela diretoria do clube.

Alan, formado nas categorias de base do Leão, defenderá o ABC na Série C até o final desta temporada. No profissional desde 2012, ele chegou a ser emprestado para o Ceará e o Kawasaki Frontale (JAP) no ano seguinte. Em 2014, disputou 14 partidas pelo Vitória, sendo sete como titular, e marcou dois gols.

Rômulo também jogará a Série C. Ele chegou ao Vitória em 2013 como craque do Baiano pelo Bahia de Feira. Após míseros quatro jogos em um ano, segue para o Paysandu.

