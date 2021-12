Sem Escudero, Vitória tem o primeiro treino com bola

O elenco do Vitória realizou nesta sexta-feira, 10, o primeira trabalho com bola na pré-temporada. O meia Escudero foi a grande ausência da atividade no Barradão. Em campo reduzido, os jogadores foram divididos em duas equipes e aprimoraram a posse de bola no treino de dois toques.

O argentibo Escudero, que retornou à Toca do Leão nesta sexta, realizou exames médicos e fez um trabalho físico na academia do clube. No sábado, 11, o meia deve começar os trabalhos com bola. Após sentir dores no tornozelo, o lateral Nino Paraíba também não participou da atividade.

Outro que não esteve presente em campo foi o atacante Dinei. No entanto, a ausência do atleta já era prevista devido à recente cirurgia na face que o jogador foi submetido.

adblock ativo