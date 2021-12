Sem Escudero, Vitória segue preparação para pegar o Criciúma

O Vitória deu continuidade à sua preparação de olho no duelo diante do Criciúma, mas o técnico Ney Franco ficou sem uma das peças mais importantes do seu esquema tático: o meia Escudero.

Por recomendações médicas, o argentino ficou de fora do treino desta quarta-feira, 20, por conta de um cansaço muscular. O gringo fez somente uma atividade à parte com o assistente de preparação física, Lucas Vinícius.

No entanto, para alívio da torcida e comissão técnica, Escudero viaja normalmente para Santa Catarina e não preocupa para o confronto de domingo, 24.

Em compensação, Cáceres e Marquinhos, que foram poupados do treinamento de terça-feira, 19, por causa de dores no joelho, treinaram normalmente e estão à disposição do treinador - Marquinhos, inclusive, marcou um dos gols do time titular nas atividades com bola rolando.

Treino

Sem fazer mistério, Ney Franco comandou um treino coletivo entre titulares e reservas e observou a movimentação dos atletas.

A equipe titular treinou com Wilson; Ayrton, Victor Ramos, Kadu e Juan; Michel, Cáceres e Renato Cajá; William Henrique, Marquinhos e Dinei. Com o retorno de Escudero, Renato Cajá deve voltar para o banco de reservas.

O elenco rubro-negro se reapresenta na manhã desta quinta, 21, onde realiza o último treino em Salvador antes do embarque para Florianópolis. Na sexta, 22, a delegação segue para a cidade de Criciúma, onde vai encarar o time da casa no sábado, 23, às 18h30 (horário de Salvador), no estádio Heriberto Hülse.

