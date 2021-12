Sem Escudero, Tencati foca treino em sistema defensivo

Enquanto a ‘novela Escudero’ ganha novos capítulos, o elenco do Vitória segue na preparação para a partida contra o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, na próxima segunda-feira, 8. O argentino, inclusive, não treinou com o grupo na tarde desta terça, 2. Ele foi liberado para resolver “assuntos pessoais”.

O trabalho na Toca do Leão teve atenção especial ao sistema defensivo. Cláudio Tencati simulou situações de jogo e tentou corrigir o posicionamento dos atletas. O Rubro-Negro já sofreu 21 gols em 18 partidas disputadas na temporada.

Também houve tempo para praticar a saída de bola com mais passes curtos e menos ligação direta. Curiosamente , o gol marcado contra o Náutico começou justamente com um lançamento de Victor Ramos para o campo de ataque, justamente o oposto do que foi trabalhado ontem.

Para o jogo contra o Fortaleza, além de contar com a dupla de zaga titular, formada por Victor Ramos e Edcarlos, o treinador do Leão vai poder escalar Matheus Rocha pela primeira vez. O lateral direito está recuperado de lesão e treinou normalmente com o grupo ontem. Ele foi desfalque nas duas partidas em que Tencati comandou o time até aqui.

As ausências da atividade desta terça foram o lateral Jeferson, com faringite, e o meia Andrigo, poupado devido ao cansaço muscular. A dupla, no entanto, não preocupa para a partida pelo Nordestão.

A preparação para o jogo decisivo continua na quinta, 4, com treino fechado na Toca do Leão. Cláudio Tencati deve aproveitar a oportunidade para começar a esboçar o time que vai entrar em campo contra o Fortaleza.

Indefinição

Pelo segundo dia seguido, o torcedor do Vitória viveu a expectativa de um acerto entre o clube e Escudero, mas foi dormir ainda sem uma definição oficial. Na segunda, 1º, o Rubro-Negro apresentou uma proposta ao meia, que não gostou muito da primeira oferta e deixou para responder até a manhã desta terça, o que não aconteceu.

O clube oferece um contrato por produtividade até o fim da temporada. Algo semelhante ao que foi feito com Neto Baiano, outro ídolo que retornou ao time em 2019. O problema é que, ao que parece, os termos do acordo não agradaram ao meia argentino.

