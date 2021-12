Sem Escudero e Maxi, Vitória treina no Barradão

Sem Escudero, Maxi Bianchucchi, Cáceres, Marcelo e Leilson, o Vitória treinou na manhã desta quarta-feira, 23, no Barradão, para a partida contra o Fluminense, no domingo, 27, no Maracanã.

O argentino Maxi e o volante Marcelo estão com uma lesão muscular de grau 1 na coxa e passaram por tratamento com o fisioterapeuta Michel Aguiar. O atacante ainda fez exercícios na academia, mas os dois jogadores estão vetados para o jogo.

O meia Escudero treinou a parte física, separado do grupo. Já o volante Cáceres, com uma amigdalite, não teve condições de treinar. Outro que ficou de fora das atividades foi o jogador Leílson devido a uma virose.

O trabalho em campo foi comandado pelo auxiliar Éder Bastos, que realizou um trabalho técnico usando espaço reduzido, seguido de um treino de finalizações. Depois, os jogadores participaram de um rachão. Só houve atividades no turno da manhã. Nesta quinta-feira, 24, os jogadores treinam nos dois turnos.

