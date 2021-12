Sem divulgar relacionados, Vitória faz último treino antes do clássico

O Vitória fez seu último treino na manhã deste sábado, 9, mas o técnico Marcelo Chamusca preferiu manter o clima de mistério para divulgar os relacionados até momentos antes do clássico contra o Bahia. O duelo será realizado neste domingo, 10, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 8ª rodada do Baianão.

Em decorrência da forte pressão sofrida pelo Leão nos bastidores, o treino realizado neste sábado foi com os portões fechados para a imprensa. Segundo a assessoria do clube, Chamusca reuniu os possíveis titulares e fez um coletivo tático, além de um quadrado com o campo reduzido.

Mesmo mantendo sigilo, sabe-se que o Leão não poderá contar com o meio-campista Ruy, que se recupera de uma lesão na coxa, e os volantes Léo Gomes e Rodrigo Andrade, ambos suspensos.

