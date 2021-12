Sem descanso, Vitória chega a Salvador e já realiza treino

Após desembarcar, na manhã desta quarta-feira, 11, em Salvador, o Vitória já iniciou a preparação visando o jogo do sábado, 14, contra o Ceará, no estádio Barradão, às 16h30 (horário da Bahia).

Depois de participarem de um café da manhã, os atletas foram divididos em grupos. Quem atuou por mais de 45 minutos realizou atividades na academia do clube, e os outros, com a participação de Pedro Ken, Jorge Wagner, Pereira e Elton, fizeram treino técnico no campo do Barradão. Ainda fora das atividades, o meia Escudero segue sob observação do departamento médico do Vitória.

A atividade foi comandada pelo assistente Regis Angeli, já que o técnico Vagner Mancini saiu da capital mineira direto para São Paulo, onde participou de uma reunião pessoal. O treinador retorna para Salvador ainda na noite desta quarta.

