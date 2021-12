Sem Deola, Caio Júnior ajusta detalhes no Vitória

O departamento médico do Vitória garante não ser nada que preocupe, mas decidiu por poupar o goleiro Deola das atividades da tarde desta quinta-feira, 21, na Toca do Leão.

Com dores musculares, o goleiro rubro-negro foi resguardado para não correr riscos de ficar fora do jogo do próximo domingo, 24, contra o Juazeiro, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Baiano.

O técnico Caio Júnior aproveitou a tarde para ajustar pequenos detalhes na sua equipe. O treinador dividiu o grupo principal de jogadores em três equipes e trabalhou com foco nas jogadas de ataque contra defesa.

Contra o Juá, Caio Júnior ainda não poderá contar com o zagueiro Victor Ramos, com os volantes Neto Coruja e Mineiro e nem com o meia Leílson, todos ainda em recuperação de lesões.

Recreativo - Pela manhã, os jogadores do Vitória haviam participado de um animado treino recreativo. Caio Júnior inovou e trocou os treinamentos convencionais por um torneio de futevôlei entre os atletas.

O elenco rubro-negro volta ao batente às 15h30 desta sexta-feira, 22, quando o técnico Caio Júnior deverá comandar o último treino coletivo antes da partida contra o Juazeiro.

