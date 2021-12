Sem Dátolo, Argel confirma time que enfrenta Sergipe

O técnico do Vitória, Argel Fucks, confirmou nesta quarta-feira, 25, o time que entra em campo diante do Sergipe na estreia da Copa do Nordeste. A partida será realizada nesta quinta, 26, às 19h (horário da Bahia), no Barradão, em Salvador.

Apesar de estar regularizado, o argentino Dátolo ainda não está liberado pelo departamento médico e está fora do confronto. Outro que também não vai atuar é o meia Cleiton Xavier, pois não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Na atividade desta quarta, Argel fez os últimos ajustes na equipe com um treino tático. Em seguida, os jogadores fizeram um treino de finalização e cobrança de pênaltis.

Apresentado nesta quarta, o atacante André Lima participou normalmente do treino, mas não vai atuar na primeira partida oficial do Leão. O jogador ainda faz exames médicos e físicos na Toca.

Após o treinamento, Argel confirmou o time titular que enfrenta o time sergipano: Fernando Miguel, Norberto, Fred, Alan Costa e Geferson; Willian Farias, Uillian Correia, Pisculichi e Gabriel Xavier; David e Kieza.

Relacionados

Goleiros: Fernando Miguel, Wallace

Laterais: Euller, Salino, Norberto, Geferson

Zagueiros: Ramon, Fred, Alan Costa

Volantes: Uillian Correia, Willian Farias

Meia: Jhemerson, Cardenas, Gabriel Xavier, Pisculichi

Atacantes: Paulinho, Pineda, David, Kieza

